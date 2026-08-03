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Англия
03 августа 2026, 19:02 | Обновлено 03 августа 2026, 19:45
955
0

Фенербахче нацелился на звезду МЮ, от которой отказалась Барселона

Рэшфорд может продолжить карьеру в Турции

03 августа 2026, 19:02 | Обновлено 03 августа 2026, 19:45
955
0
Фенербахче нацелился на звезду МЮ, от которой отказалась Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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«Фенербахче» проявляет активный интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рэшфорду.

Источник сообщает, что «канарейки» включили 28-летнего англичанина в свой шорт-лист на летнее трансферное окно. Также в списке Рафаэль Леау из «Милана» и Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что стамбульский клуб уже связался с представителями Рэшфорда и готов сделать значительное финансовое предложение.

В прошлом сезоне Маркус выступал на правах аренды за «Барселону». Он забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в 49 матчах «блаугранас» во всех турнирах. Руководство каталонского клуба публично заявляло о желании выкупить контракт Рэшфорда, однако в итоге сделало выбор в пользу Энтони Гордона.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Фенербахче чемпионат Турции по футболу Барселона
Андрей Плыгун Источник: The Sun
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