Фенербахче нацелился на звезду МЮ, от которой отказалась Барселона

«Фенербахче» проявляет активный интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рэшфорду.

Источник сообщает, что «канарейки» включили 28-летнего англичанина в свой шорт-лист на летнее трансферное окно. Также в списке Рафаэль Леау из «Милана» и Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что стамбульский клуб уже связался с представителями Рэшфорда и готов сделать значительное финансовое предложение.

В прошлом сезоне Маркус выступал на правах аренды за «Барселону». Он забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в 49 матчах «блаугранас» во всех турнирах. Руководство каталонского клуба публично заявляло о желании выкупить контракт Рэшфорда, однако в итоге сделало выбор в пользу Энтони Гордона.