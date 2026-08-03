Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Этот клуб уже предпринимает попытки арендовать Мудрика у Челси»
Англия
03 августа 2026, 18:50 | Обновлено 03 августа 2026, 19:34
2631
0

Журналист: «Этот клуб уже предпринимает попытки арендовать Мудрика у Челси»

«Страсбург» задействовал свои связи с лондонцами, чтобы опередить конкурентов

03 августа 2026, 18:50 | Обновлено 03 августа 2026, 19:34
2631
0
Журналист: «Этот клуб уже предпринимает попытки арендовать Мудрика у Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Не успел 25-летний украинский вингер Михаил Мудрик полноценно вернуться в «Челси» после снятия дисквалификации за употребление допинга, как за него уже развернулась ожесточённая борьба на трансферном рынке.

Как сообщает известный журналист Себастьян Видаль, французский «Страсбург» задействовал свои связи с лондонским клубом, чтобы добиться аренды Михаила. В то же время в «Челси» хотят сначала оценить физическую форму украинца, который не выходил на поле почти два года.

На данный момент известно об интересе к Мудрику со стороны нескольких английских клубов, но в Лондоне отдают предпочтение аренде игрока в «Страсбург», с которым «Челси» связан совместным владением через американский консорциум BlueCo.

По теме:
Головная боль Хаби Алонсо – в первой команде Челси 42 игрока
Фенербахче нацелился на звезду МЮ, от которой отказалась Барселона
«Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси
Михаил Мудрик Страсбург Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы аренда игрока чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Футбол | 03 августа 2026, 13:27 9
Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси

Украинец может перейти в «Ковентри»

Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Футбол | 03 августа 2026, 01:23 3
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей

Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series

ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
Футбол | 03.08.2026, 18:45
ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Футбол | 03.08.2026, 07:32
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 11
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54
Бокс
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 95
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем