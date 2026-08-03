Журналист: «Этот клуб уже предпринимает попытки арендовать Мудрика у Челси»

Не успел 25-летний украинский вингер Михаил Мудрик полноценно вернуться в «Челси» после снятия дисквалификации за употребление допинга, как за него уже развернулась ожесточённая борьба на трансферном рынке.

Как сообщает известный журналист Себастьян Видаль, французский «Страсбург» задействовал свои связи с лондонским клубом, чтобы добиться аренды Михаила. В то же время в «Челси» хотят сначала оценить физическую форму украинца, который не выходил на поле почти два года.

На данный момент известно об интересе к Мудрику со стороны нескольких английских клубов, но в Лондоне отдают предпочтение аренде игрока в «Страсбург», с которым «Челси» связан совместным владением через американский консорциум BlueCo.