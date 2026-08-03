«Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси

36-летний английский опорный полузащитник Джордан Хендерсон в понедельник подписал с «Челси» двухлетний контракт.

Бывший капитан «Ливерпуля» объяснил, что именно убедило его согласиться на предложение «синих».

«Я разговаривал с Хаби. У нас были очень хорошие беседы. Очень позитивные. Он был одной из главных причин, по которой я хотел перейти сюда. Я испытываю огромное уважение к нему как к игроку и как к тренеру», – сказал Хендерсон.