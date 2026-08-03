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  4. «Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси
Англия
03 августа 2026, 18:39 | Обновлено 03 августа 2026, 19:01
1098
0

«Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси

Беседы с Хаби Алонсо убедили Хендерсона

03 августа 2026, 18:39 | Обновлено 03 августа 2026, 19:01
1098
0
«Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон
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36-летний английский опорный полузащитник Джордан Хендерсон в понедельник подписал с «Челси» двухлетний контракт.

Бывший капитан «Ливерпуля» объяснил, что именно убедило его согласиться на предложение «синих».

«Я разговаривал с Хаби. У нас были очень хорошие беседы. Очень позитивные. Он был одной из главных причин, по которой я хотел перейти сюда. Я испытываю огромное уважение к нему как к игроку и как к тренеру», – сказал Хендерсон.

В прошлом сезоне Джордан провел в составе «Брентфорда» 34 матча, в которых отличился голом и тремя голевыми передачами.

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Джордан Хендерсон Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд трансферы свободный агент Хаби Алонсо
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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