«Это ключевой фактор». Экс-лидер Ливерпуля раскрыл, почему перешел в Челси
Беседы с Хаби Алонсо убедили Хендерсона
36-летний английский опорный полузащитник Джордан Хендерсон в понедельник подписал с «Челси» двухлетний контракт.
Бывший капитан «Ливерпуля» объяснил, что именно убедило его согласиться на предложение «синих».
«Я разговаривал с Хаби. У нас были очень хорошие беседы. Очень позитивные. Он был одной из главных причин, по которой я хотел перейти сюда. Я испытываю огромное уважение к нему как к игроку и как к тренеру», – сказал Хендерсон.
В прошлом сезоне Джордан провел в составе «Брентфорда» 34 матча, в которых отличился голом и тремя голевыми передачами.
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