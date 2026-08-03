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Испания
03 августа 2026, 18:13 | Обновлено 03 августа 2026, 18:44
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Решение за Моуриньо. Рома нацелилась на суперталант из Реала

Эндрик может снова уйти в аренду

03 августа 2026, 18:13 | Обновлено 03 августа 2026, 18:44
502
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Решение за Моуриньо. Рома нацелилась на суперталант из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик
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20-летний нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, на суперталанта «бланкос» нацелилась «Рома», которая ищет усиление в атаку. Римляне хотят предложить мадридцам сделку, аналогичную той, которую они заключили с «Комо» в отношении другого воспитанника королевского клуба – Нико Паса. Речь идет об аренде с опцией выкупа и правом обратного выкупа на особых условиях.

Пока судьба Эндрика еще не решена. На фоне высокой конкуренции в нападении его перспективы выглядят туманно. Бразилец неплохо зарекомендовал себя на сборах «Реала», забив гол в недавнем контрольном матче с «Фиорентиной». Однако окончательное решение относительно его будущего в команде примет главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо.

Вторую половину прошлого сезона Эндрик также провёл в аренде в «Лионе». Всего в сезоне 2025/26 за обе команды нападающий забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 24 матчах. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.

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Эндрик Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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Та в Барселону ж переходить, - ви ж тут учора писали, що все вже вирішено!))
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