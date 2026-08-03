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Испания
03 августа 2026, 17:53 | Обновлено 03 августа 2026, 18:18
952
0

Барселона готовится перехватить у Реала суперзвезду Ман Сити

Родри может оказаться в Барселоне

03 августа 2026, 17:53 | Обновлено 03 августа 2026, 18:18
952
0
Барселона готовится перехватить у Реала суперзвезду Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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«Барселона» рассматривает возможность подписания опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Ранее главным претендентом на обладателя «Золотого мяча» называли «Реал», однако на фоне травмы Френки де Йонга интерес к услугам чемпиона мира начали проявлять и каталонцы. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, Родри ценит внимание «Барселоны» и не отказывается от этого варианта.

Руководство каталонцев может располагать суммой в 50-55 миллионов евро, однако «Сити» хочет за своего лидера гораздо больше. Также у «блаугранас» есть сомнения относительно того, сможет ли зарплата Родри вписаться в правила финансового фейр-плей Ла Лиги.

У испанца остался год по контракту с «горожанами». Нынешнее трансферное окно может стать последним шансом для англичан выгодно продать 30-летнего футболиста.

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Родри Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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