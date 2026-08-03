В Лейпциге резко отреагировали на слухи о продаже игрока Реалу за 120 млн

Генеральный директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер прокомментировал недавнюю информацию о том, что клуб согласовал с «Реалом» переход ивуарийского вингера Яна Диоманде.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны заключили соглашение и футболист уже фактически является игроком «бланкос». По данным СМИ, сумма трансфера может достигать 120 миллионов евро. Шефер опроверг эту информацию.

«Некоторые так называемые эксперты по трансферам несколько дней назад сообщили, что сделка заключена, написали «here we go». Это просто не соответствует действительности. Мы еще далеки от этого этапа», – сказал функционер.

В прошлом сезоне в составе «РБ Лейпциг» Диоманде сыграл 33 матча, отличившись 12 забитыми голами и 9 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.