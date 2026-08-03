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Англия
03 августа 2026, 17:01 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
245
0

Тренер Арсенала ответил на слухи о подписании Винисиуса

Артета уверен, что клуб будет активным на рынке

03 августа 2026, 17:01 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
245
0
Тренер Арсенала ответил на слухи о подписании Винисиуса
ФК Реал. Винисиус Жуниор
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Тренер Арсенала Микель Артета на вопрос о возможном подписании игроков сборной Бразилии Бруно Гимараеша и Винисиуса Жуниора не стал ничего подтверждать, однако уверен, что клуб будет усиливаться.

«Мы ожидаем новичков в ближайшие недели. Арсенал не будет сидеть без дела. У нас очень большие амбиции, поэтому мы будем проводить усиление. Мы еще более амбициозные, чем были раньше», – сказал Артета.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов оформить трансфер Винисиуса, если игрок не подпишет с Реалом новый контракт.

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Бруно Гимараеш Винисиус Жуниор Арсенал Лондон Микель Артета трансферы Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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