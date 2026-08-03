Тренер Арсенала ответил на слухи о подписании Винисиуса

Тренер Арсенала Микель Артета на вопрос о возможном подписании игроков сборной Бразилии Бруно Гимараеша и Винисиуса Жуниора не стал ничего подтверждать, однако уверен, что клуб будет усиливаться.

«Мы ожидаем новичков в ближайшие недели. Арсенал не будет сидеть без дела. У нас очень большие амбиции, поэтому мы будем проводить усиление. Мы еще более амбициозные, чем были раньше», – сказал Артета.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов оформить трансфер Винисиуса, если игрок не подпишет с Реалом новый контракт.