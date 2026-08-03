Англия03 августа 2026, 17:01 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
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Тренер Арсенала ответил на слухи о подписании Винисиуса
Артета уверен, что клуб будет активным на рынке
03 августа 2026, 17:01 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
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Тренер Арсенала Микель Артета на вопрос о возможном подписании игроков сборной Бразилии Бруно Гимараеша и Винисиуса Жуниора не стал ничего подтверждать, однако уверен, что клуб будет усиливаться.
«Мы ожидаем новичков в ближайшие недели. Арсенал не будет сидеть без дела. У нас очень большие амбиции, поэтому мы будем проводить усиление. Мы еще более амбициозные, чем были раньше», – сказал Артета.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов оформить трансфер Винисиуса, если игрок не подпишет с Реалом новый контракт.
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