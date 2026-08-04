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Лига чемпионов
04 августа 2026, 02:22 |
312
0

Форварду сборной Украины не позволили сыграть в Лиге чемпионов

Роман Яремчук остался вне заявки «Олимпиакоса» из-за решения главного тренера

04 августа 2026, 02:22 |
312
0
Форварду сборной Украины не позволили сыграть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку команды на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Опытный 30-летний футболист не сможет сыграть против нидерландского «Неймегена» в поединке, который состоится во вторник, 4 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис».

Главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар попытался объяснить, почему футболист сборной Украины оказался вне заявки:

«У нас слишком много иностранцев и всего 17 мест для них. Я выбрал тех, кого посчитал лучшими игроками для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов».

Яремчук провел полноценный тренировочный лагерь в футболке «Олимпиакоса», принял участие во всех шести товарищеских матчах и отметился одним результативным ударом.

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Лига чемпионов Олимпиакос Пирей НЕК Неймеген чемпионат Греции по футболу Хосе Луис Мендилибар Роман Яремчук
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
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