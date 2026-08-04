Форварду сборной Украины не позволили сыграть в Лиге чемпионов
Роман Яремчук остался вне заявки «Олимпиакоса» из-за решения главного тренера
Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку команды на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Опытный 30-летний футболист не сможет сыграть против нидерландского «Неймегена» в поединке, который состоится во вторник, 4 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис».
Главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар попытался объяснить, почему футболист сборной Украины оказался вне заявки:
«У нас слишком много иностранцев и всего 17 мест для них. Я выбрал тех, кого посчитал лучшими игроками для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов».
Яремчук провел полноценный тренировочный лагерь в футболке «Олимпиакоса», принял участие во всех шести товарищеских матчах и отметился одним результативным ударом.
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