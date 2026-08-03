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  4. Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
WTA
03 августа 2026, 16:50 |
618
0

Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

Поединок 1/64 финала состоится 3 августа и начнется не ранее 22:00 по Киеву

03 августа 2026, 16:50 |
618
0
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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3 августа, свой матч первого круга теннисного турнира в Торонто проведут Юлия Стародубцева (WTA 62) и Майя Джойнт (WTA 76).

Встреча начнется не ранее 22:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка с начала года поднялась на 51 позицию, хотя играет с переменным успехом, 25 побед в 45 матчах, на харде выиграла 11 встреч из 21. К этому турниру Стародубцева подходит не в лучшей форме, находясь на серии из четырех поражений подряд

Свой последний матч Стародубцева проиграла Слоан Стивенс в Мемфисе – 4:6, 7:5, 2:6, когда-то американка была сильна и опасна, но на сегодняшний день украинка обязана обыгрывать таких соперниц. Возможно, на таком престижном турнире в Торонто удастся прервать серию неудач, во втором круге уже ждет сильная румынка Сорана Кырстя.

Майя Джойнт

Молодую австралийку уже хорошо знают любители тенниса, она провела сильный прошлый сезон, выиграла два турнира WTA, что позволило ворваться в топ-40 мирового рейтинга. Этот год теннисистка проводит слабо, всего 7 побед в 25 матчах, если брать хард, здесь она выиграла 5 встреч из 15, из-за чего 44 позиции в рейтинге.

Джойнт стала той спортсменкой, которой не позволила Серене Уильямс эффектно вернуться в большой спорт, она обыграла легендарную американку в первом круге Уимблдона – 6:3, 6:7, 6:3. В Торонто Джойнт пришлось провести один матч квалификации против соперницы из шестой сотни Анны Грубор из Канады, встреча был невероятно сложной, австралийка уступала 3:6, 2:5, но выиграла второй сет 7:5, а третий 7:6, на тай-брейке пришлось отыграть один матчбол.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, битва получилась напряженной и драматичной, матч длился 3 часа 22 минуты. По ходу встречи Стародубцева уступала 6:7, 3:5, но нашла в себе силы совершить камбэк, взяв вторую партию 7:5, а потом и третью 6:4.

Прогноз

Сложно в таком матче отдать кому-то предпочтение, теннисистки находятся рядом в рейтинге и играют нестабильно. Австралийка вообще мало побеждает в этом году, а Стародубцева подходит к турниру на серии поражений. Я думаю, что украинка имеет больше шансов на успех, главное быть в хорошей физической форме, поставлю на ее чистую победу.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
03.08.2026 -
22:00
Майя Джойнт
Победа Стародубцевой 1.67 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Юлия Стародубцева Майя Джойнт WTA Торонто прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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