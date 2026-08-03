ПОЧЕТТИНО: «Мы стремимся оставить длительный след в развитии футбола в США»

Аргентинский специалист, главный тренер национальной сборной Соединённых Штатов Америки Маурисио Почеттино прокомментировал продление контракта с Федерацией футбола США:

«Работая с Федерацией футбола США на протяжении последних двух лет, мы убедились, что существует огромный потенциал для дальнейшего укрепления программы мужской национальной сборной.

Энтузиазм, который мы ощущали со стороны болельщиков на протяжении всего чемпионата мира, только укрепил нашу веру в то, чего можно здесь достичь. Мы рады возможности применить весь наш опыт и знания в ещё большем числе сфер деятельности Федерации футбола США, одновременно способствуя развитию карьерных путей для игроков, тренеров и команд во всей Федерации.

Мы стремимся оставить долгосрочный след в развитии этого вида спорта в стране, которая так тепло нас приняла, и чтобы это влияние выходило за пределы результатов на поле».