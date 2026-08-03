31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

Уже через 3 дня 25-летний футболист присоединился к тренировочному лагерю «синих» в Гонконге, где команда в настоящее время проводит предсезонный сбор.

В ближайшее время он может сыграть за свой клуб в товарищеских матчах.

ФОТО. Возвращение года: Мудрик прибыл в расположение Челси