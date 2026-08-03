Англия03 августа 2026, 13:26 | Обновлено 03 августа 2026, 13:34
1019
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ФОТО. Возвращение года: Мудрик прибыл в расположение Челси
Михаил присоединился к лондонскому клубу в Гонконге
03 августа 2026, 13:26 | Обновлено 03 августа 2026, 13:34
1019
0
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31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
Уже через 3 дня 25-летний футболист присоединился к тренировочному лагерю «синих» в Гонконге, где команда в настоящее время проводит предсезонный сбор.
В ближайшее время он может сыграть за свой клуб в товарищеских матчах.
ФОТО. Возвращение года: Мудрик прибыл в расположение Челси
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