Легенда Шахтера: «Это мой 20-й сезон. Я должен помогать им»

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер», поделился мыслями перед началом нового сезона:

«Это мой двадцатый сезон в качестве профессионала. Я очень счастлив, и это многое для меня значит. Это означает, что, возможно, на протяжении своей футбольной карьеры я всё делал правильно. Именно поэтому мне удалось играть так долго.

Я самый старший в команде — стараюсь быть примером для молодых игроков. Стараюсь делать всё правильно и показывать им то, чему они могут научиться. Это очень важно: я должен помогать им. Я делаю это на поле и за его пределами, а дальше уже от них зависит, захотят ли они учиться. Мы — команда, одна семья, и должны вместе достигать наших целей».