Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Это мой 20-й сезон. Я должен помогать им»
Италия
04 августа 2026, 22:33 | Обновлено 04 августа 2026, 22:50
684
0

Легенда Шахтера: «Это мой 20-й сезон. Я должен помогать им»

Генрих Мхитарян поделился мыслями перед началом нового сезона

04 августа 2026, 22:33 | Обновлено 04 августа 2026, 22:50
684
0
Легенда Шахтера: «Это мой 20-й сезон. Я должен помогать им»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер», поделился мыслями перед началом нового сезона:

«Это мой двадцатый сезон в качестве профессионала. Я очень счастлив, и это многое для меня значит. Это означает, что, возможно, на протяжении своей футбольной карьеры я всё делал правильно. Именно поэтому мне удалось играть так долго.

Я самый старший в команде — стараюсь быть примером для молодых игроков. Стараюсь делать всё правильно и показывать им то, чему они могут научиться. Это очень важно: я должен помогать им. Я делаю это на поле и за его пределами, а дальше уже от них зависит, захотят ли они учиться. Мы — команда, одна семья, и должны вместе достигать наших целей».

По теме:
Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сколько заработает Артем? Довбик – самый высокооплачиваемый игрок Болоньи
Точно стоило отпускать Малиновского? Дженоа проиграл Борнмуту спарринг 1:10
Генрих Мхитарян чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан
Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
Футбол | 04 августа 2026, 23:30 0
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»

Михаил Кополовец дал комментарий по результатам житомирян

Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Теннис | 04 августа 2026, 20:59 26
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы

Элина в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро в поединке 1/32 финала

Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футбол | 04.08.2026, 08:47
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Футбол | 04.08.2026, 10:21
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Футбол | 04.08.2026, 11:22
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 69
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 5
Бокс
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем