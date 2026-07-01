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Италия
01 июля 2026, 14:13 |
316
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ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян продлил контракт с Интером

Новое соглашение полузащитника рассчитано еще на год

01 июля 2026, 14:13 |
316
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ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян продлил контракт с Интером
ФК Интер. Генрих Мхитарян
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Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Отмечается, что новый договор между 37-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до окончания следующего сезона.

Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года.

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока донецкого «Шахтера» в 3 миллиона евро.

Ранее Генрих Мхитарян рассказал, когда завершит карьеру.

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Серия A Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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здоров*я ,головне щоб без травм
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