ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян продлил контракт с Интером

Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Отмечается, что новый договор между 37-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до окончания следующего сезона.

Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года.

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока донецкого «Шахтера» в 3 миллиона евро.

Ранее Генрих Мхитарян рассказал, когда завершит карьеру.