ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян продлил контракт с Интером
Новое соглашение полузащитника рассчитано еще на год
Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Отмечается, что новый договор между 37-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до окончания следующего сезона.
Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года.
В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока донецкого «Шахтера» в 3 миллиона евро.
Ранее Генрих Мхитарян рассказал, когда завершит карьеру.
Il viaggio del 🚆🇦🇲 continua 🖤💙 pic.twitter.com/zFfmfXp3Do— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2026
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