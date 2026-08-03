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Германия
03 августа 2026, 23:59 | Обновлено 04 августа 2026, 00:01
332
0

Спортдир Баварии назвал трех игроков, у которых нет будущего в клубе

Макс Эберль не верит в перспективы Пальиньи, Сарагосы и Боэ

03 августа 2026, 23:59 | Обновлено 04 августа 2026, 00:01
332
0
Спортдир Баварии назвал трех игроков, у которых нет будущего в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о трёх футболистах, у которых нет будущего в клубе:

«Мы совершенно откровенно заявили, что у нас есть три игрока — Саша, Брайан и Жоао — которых мы готовы отпустить. У них есть контракт с «Баварией» — и мы должны это уважать, ведь их подписали. Однако я считаю, что будущего в «Баварии» у этих трёх игроков нет.

Они об этом знают. Сейчас они тренируются вместе с командой, но в наших планах они больше не будут играть значительной роли. Это хорошие игроки, они хорошо тренируются, поэтому пока останутся с нами. Но план заключается в том, чтобы следующие шаги они делали где-то в другом месте.

Если кто-то из них решит остаться здесь, то для него это будет довольно сложно, ведь он просто не будет играть значительной роли. Наш состав сформирован так, как мы его сделали — этим троим в нём нет места».

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Саша Боэ Макс Эберль Жоау Пальинья Брайан Сарагоса Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: Bild
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