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Германия
29 июля 2026, 16:05 | Обновлено 29 июля 2026, 16:06
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0

Бавария предложит контракт звездному супербомбардиру

Мюнхенцы хотят сохранить Гарри Кейна

29 июля 2026, 16:05 | Обновлено 29 июля 2026, 16:06
302
0
Бавария предложит контракт звездному супербомбардиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Мюнхенская «Бавария» намерена в ближайшее время начать переговоры о новом контракте с 33-летним нападающим сборной Англии Гарри Кейном.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обсуждение условий соглашения запланировано на начало августа. Клуб готов улучшить условия сотрудничества с бомбардиром. Теперь всё зависит от самого Кейна и его семьи.

Гарри перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро. Действующий контракт англичанина рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

На счету нападающего 61 гол и 7 голевых передач в 51 матче за мюнхенский клуб в прошлом сезоне. На ЧМ-2026 англичанин забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу в 7 матчах мундиаля.

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Гарри Кейн продление контракта Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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