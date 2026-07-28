Англия28 июля 2026, 15:31 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт ключевого игрока
Гвардиол получил новый договор
28 июля 2026, 15:31 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
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Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о новом контракте защитника Йошко Гвардиола. Теперь договор хорватского игрока истекает в середине 2031 года.
Гвардиол перебрался в манчестерскую команду летом 2023 года. С того времени провел 122 матча и забил 13 голов.
В прошлом сезоне 24-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах.
Недавно клуб продлил контракт Фила Фодена.
2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣ pic.twitter.com/5sccJVzdM9— Manchester City (@ManCity) July 28, 2026
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