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Англия
28 июля 2026, 15:31 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
345
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт ключевого игрока

Гвардиол получил новый договор

28 июля 2026, 15:31 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
345
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт ключевого игрока
ФК Манчестер Сити
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Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о новом контракте защитника Йошко Гвардиола. Теперь договор хорватского игрока истекает в середине 2031 года.

Гвардиол перебрался в манчестерскую команду летом 2023 года. С того времени провел 122 матча и забил 13 голов.

В прошлом сезоне 24-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

Недавно клуб продлил контракт Фила Фодена.

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Манчестер Сити Йошко Гвардиол Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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