ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт ключевого игрока

Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о новом контракте защитника Йошко Гвардиола. Теперь договор хорватского игрока истекает в середине 2031 года.

Гвардиол перебрался в манчестерскую команду летом 2023 года. С того времени провел 122 матча и забил 13 голов.

В прошлом сезоне 24-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

Недавно клуб продлил контракт Фила Фодена.