Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик получил официальный вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Англия
03 августа 2026, 13:27 | Обновлено 03 августа 2026, 13:37
2091
2

Мудрик получил официальный вариант продолжения карьеры от легенды Челси

Украинец может перейти в «Ковентри»

03 августа 2026, 13:27 | Обновлено 03 августа 2026, 13:37
2091
2 Comments
Мудрик получил официальный вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, лондонский клуб получил запросы от нескольких команд относительно возможного перехода 25-летнего футболиста. Среди претендентов называется «Ковентри», который возглавляет бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Мудрик уже работал с Лэмпардом во время второго пребывания специалиста во главе «синих». За этот период украинец провел под руководством тренера восемь матчей.

Также сообщается, что еще два клуба английской Премьер-лиги интересовались ситуацией вокруг Мудрика.

По теме:
Лионель Месси нашел новый клуб для Кевина де Брюйне
ФОТО. Возвращение года: Мудрик прибыл в расположение Челси
Лукаш ГОРНИЧЕК: «Последние дни были настоящими эмоциональными качелями»
Михаил Мудрик Ковентри Челси трансферы АПЛ трансферы Фрэнк Лэмпард
Дмитрий Олийченко Источник: The Sun
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 03 августа 2026, 07:17 25
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

Клуб не планирует менять Костюка

Журналист A Bola – о проблемах звезды сборной Украины: «Неудачное начало»
Футбол | 03 августа 2026, 11:58 0
Журналист A Bola – о проблемах звезды сборной Украины: «Неудачное начало»
Журналист A Bola – о проблемах звезды сборной Украины: «Неудачное начало»

Нуну Паралвас оценил ситуацию Георгия Судакова

Пономаренко получил сенсационный вариант
Футбол | 03.08.2026, 08:02
Пономаренко получил сенсационный вариант
Пономаренко получил сенсационный вариант
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хто це вигадав  Ковентрі! 
Що за чуєш!
Ответить
0
Не имется маслинистому, очередной понос!!! 
Ответить
0
Популярные новости
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 8
Футбол
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
01.08.2026, 09:27 5
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 20
Футбол
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 88
Футбол
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32
Бокс
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем