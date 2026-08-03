Мудрик получил официальный вариант продолжения карьеры от легенды Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, лондонский клуб получил запросы от нескольких команд относительно возможного перехода 25-летнего футболиста. Среди претендентов называется «Ковентри», который возглавляет бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Мудрик уже работал с Лэмпардом во время второго пребывания специалиста во главе «синих». За этот период украинец провел под руководством тренера восемь матчей.

Также сообщается, что еще два клуба английской Премьер-лиги интересовались ситуацией вокруг Мудрика.