Мудрик получил официальный вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Украинец может перейти в «Ковентри»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Sun, лондонский клуб получил запросы от нескольких команд относительно возможного перехода 25-летнего футболиста. Среди претендентов называется «Ковентри», который возглавляет бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Мудрик уже работал с Лэмпардом во время второго пребывания специалиста во главе «синих». За этот период украинец провел под руководством тренера восемь матчей.
Также сообщается, что еще два клуба английской Премьер-лиги интересовались ситуацией вокруг Мудрика.
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