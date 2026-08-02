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  4. Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Англия
02 августа 2026, 20:42 |
1975
0

Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего

Лондонцы хотят, чтобы вингер остался в команде

02 августа 2026, 20:42 |
1975
0
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский «Челси» не собирается расставаться с украинским вингером Михаилом Мудриком.

«В «Челси» четко дали понять Михаилу Мудрику, что хотят его сохранить. Но ему предстоит много работать и доказать, что он соответствует стандартам клуба.

В настоящее время «Челси» очень осторожно относится к продаже своих звездных игроков из-за высоких цен на трансферном рынке. Поэтому Миша является частью долгосрочного проекта клуба», – заявил Романо.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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