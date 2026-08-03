Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Карпатах. Контракт подписан

Воспитанник академии киевского «Динамо» Владислав Калин присоединился ко львовским «Карпатам» на правах свободного агента. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

В течение своей карьеры вингер играл за киевское «Динамо», одесский «Черноморец», луганскую «Зарю» и португальский «Спортинг». С марта 2026 года защищал цвета «Пробоя».

Калин подписал контракт со «львами» 1 августа, однако его условия стороны решили не разглашать. В прошлом сезоне игрок провел 12 матчей, в которых отличился одним забитым голом и тремя ассистами.

Калин вызывался в сборные Украины разных возрастных категорий: за U-17, U-18 и U-19 провел 11 поединков, в которых записал на свой счет пять результативных ударов.

Трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 75 тысяч долларов.