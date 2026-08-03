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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 14:27 | Обновлено 03 августа 2026, 14:32
1087
0

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Карпатах. Контракт подписан

Владислав Калин присоединился ко львовскому клубу на правах свободного агента

03 августа 2026, 14:27 | Обновлено 03 августа 2026, 14:32
1087
0
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Карпатах. Контракт подписан
ФК Пробой Городенка. Владислав Калин
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Воспитанник академии киевского «Динамо» Владислав Калин присоединился ко львовским «Карпатам» на правах свободного агента. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

В течение своей карьеры вингер играл за киевское «Динамо», одесский «Черноморец», луганскую «Зарю» и португальский «Спортинг». С марта 2026 года защищал цвета «Пробоя».

Калин подписал контракт со «львами» 1 августа, однако его условия стороны решили не разглашать. В прошлом сезоне игрок провел 12 матчей, в которых отличился одним забитым голом и тремя ассистами.

Калин вызывался в сборные Украины разных возрастных категорий: за U-17, U-18 и U-19 провел 11 поединков, в которых записал на свой счет пять результативных ударов.

Трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 75 тысяч долларов.

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Карпаты Львов Динамо Киев Владислав Калин Пробой Городенка трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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