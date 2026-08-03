Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Карпатах. Контракт подписан
Владислав Калин присоединился ко львовскому клубу на правах свободного агента
Воспитанник академии киевского «Динамо» Владислав Калин присоединился ко львовским «Карпатам» на правах свободного агента. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.
В течение своей карьеры вингер играл за киевское «Динамо», одесский «Черноморец», луганскую «Зарю» и португальский «Спортинг». С марта 2026 года защищал цвета «Пробоя».
Калин подписал контракт со «львами» 1 августа, однако его условия стороны решили не разглашать. В прошлом сезоне игрок провел 12 матчей, в которых отличился одним забитым голом и тремя ассистами.
Калин вызывался в сборные Украины разных возрастных категорий: за U-17, U-18 и U-19 провел 11 поединков, в которых записал на свой счет пять результативных ударов.
Трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 75 тысяч долларов.
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