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Турция
03 августа 2026, 12:51 | Обновлено 03 августа 2026, 13:09
282
0

Президент Трабзонспора: «Кто же не хотел бы подписать Салаха?»

Эртугрул Доган заявил, что на данный момент у клуба нет договоренностей со звездным египтянином

03 августа 2026, 12:51 | Обновлено 03 августа 2026, 13:09
282
0
Президент Трабзонспора: «Кто же не хотел бы подписать Салаха?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган прокомментировал слухи о договоренности клуба по подписанию Мохамеда Салаха.

– Ходит много разных слухов. Никакой договоренности нет. На завтра также не запланирован никакой перелет в Трабзон. Если бы это было, мы обязательно сообщили бы об этом прессе и болельщикам. Ничего подобного нет. Кто же не хотел бы подписать Салаха? Но на данный момент у нас нет никакого соглашения. Если бы было какое-то планирование, мы бы об этом сообщили.

– Ранее вы отрицали информацию по поводу Арала Шимшира, а затем все же объявили о его подписании. Может ли подобное произойти и сейчас?

– Я обязан защищать интересы «Трабзонспора». За Арала просили 25–30 миллионов. Мы же не могли выходить и говорить, что очень хотим его подписать и что он для нас незаменим. Это часть переговорного процесса. Мы должны очень внимательно относиться к каждому своему слову. В тот момент интересы «Трабзонспора» требовали именно такой позиции, поэтому мы так и действовали.

– Вы вели переговоры с Салахом?

– Я не хочу говорить на эту тему. Болельщики, конечно, хотят видеть такого футболиста, как Салах. Я тоже этого хочу. Но на данный момент никакой договоренности нет. Также не запланирован его приезд в Трабзон завтра.

Я понимаю ваш интерес к трансферам, но как президент клуба должен очень внимательно относиться к каждому своему слову. Чтобы пригласить определенных футболистов, нужно придерживаться соответствующей позиции и определенной манеры поведения. Именно это я сейчас и стараюсь делать как президент. Я знаю, что интересует людей, но на данный момент нет никакой договоренности и не запланировано никакой поездки. Как только появятся новости, мы сразу сообщим об этом нашему сообществу и болельщикам.

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Эртугрул Доган Трабзонспор Мохамед Салах чемпионат Турции по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: A Spor
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