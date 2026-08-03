Журналист A Bola – о проблемах звезды сборной Украины: «Неудачное начало»

Журналист португальского издания A Bola Нуну Паралвас поделился мнением по поводу проблем, с которыми столкнулся полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в лиссабонской «Бенфике».

«На самом деле у Судакова еще в прошлом году было немало возможностей. Он действительно лучше себя чувствует, играя под нападающим, но в прошлом сезоне это случалось нечасто. Марку Силва, которому он нравится, несомненно, максимально использует эту возможность. Максимально – это значит проверить, действительно ли Судаков совершит тот качественный скачок, который ему необходим. Ведь, по правде говоря, в прошлом сезоне этого не произошло. И в этом сезоне – ни в товарищеских матчах, ни в официальных играх – тоже.

Мы видим, что у него есть интересные качества, которые «Бенфика» может использовать. Но мы также видим, что время идет, а трудности остаются. Поэтому после официального матча нельзя просто сказать: «Нет, ты можешь уходить или мы переведем тебя в молодежную команду». Да, это решение, очевидно, кажется немного поспешным. И ему пришлось, в сущности, повторно выступить в защиту Судакова, фактически признавая, что начало было неудачным. И да, начало было неудачным», – сказал Паралвас в эфире A Bola TV.

Сообщалось, что другой португальский журналист Бруно Криштиану разочаровался в игре Судакова.