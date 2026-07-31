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  4. Португальский тренер: «Фанаты этого украинца меня осудят, но я скажу»
Португалия
31 июля 2026, 12:18 |
623
0

Португальский тренер: «Фанаты этого украинца меня осудят, но я скажу»

Бруно Криштиану разочарован игрой Георгия Судакова

31 июля 2026, 12:18 |
623
0
Португальский тренер: «Фанаты этого украинца меня осудят, но я скажу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Португальский тренер Бруно Криштиану поделился мнением по поводу не лучшей игры украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова.

«Я считаю, что у Судакова есть потенциал. Очевидно, что, если бы его не было, «Бенфика» не вложила бы столько денег. Однако, правда, Судаков еще не продемонстрировал того уровня, на который «Бенфика» делала ставку, и это вызывает у меня определенные сомнения в том, это только вопрос адаптации.

Я верю, что адаптация, конечно, может быть одним из факторов, и то, что он еще не адаптировался, все, что пережила его семья в Украине, возможно, тоже сильно истощило его психологически. И это игрок... не знаю, потому что, конечно, я не в курсе и не знаком с раздевалкой «Бенфики», но то, насколько он здесь счастлив, все это, конечно, имеет влияние.

Теперь я хотел бы поговорить об особенностях Судакова, рискуя одновременно подвергнуться критике некоторых фанатов Судакова, но правда в том, что ему здесь придется изменить тип «топлива», потому что он всегда играет на «дизеле».

И я считаю, что ему важно осознать: здесь нужно дополнительное изменение, чтобы ускорить игру «Бенфики», чтобы быть более интенсивным в поединках, ведь одного только качества и таланта недостаточно. Судаков пока этого не продемонстрировал, до сих пор не показал того характера и интенсивности, которые необходимы для игры в большой команде.

Но я верю, что он еще сможет продемонстрировать свой потенциал. Я верю, что с Судаковым может произойти то, что и с Шельдерупом, который смог раскрыться и стать ключевым игроком команды, но это должно произойти быстро, ведь «Бенфика» действительно сделала очень большую инвестицию в этого игрока», – сказал Криштиану в эфире A Bola TV.

Сообщалось, что Судаков чуть не получил ужасную травму.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков
Антон Романенко Источник: A Bola
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