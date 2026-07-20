ВИДЕО. Жесткие кадры. Звезда сборной Украины получил ужасную травму
Георгий Судаков заставил поволноваться за свое здоровье
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков получил повреждение в товарищеском матче с испанским «Вильярреалом» (2:0).
На 68-й минуте встречи против 23-летнего хавбека очень грубо сыграл его коллега по амплуа из состава соперника Карлос Массиа – тот сзади наступил Судакову на ногу. После контакта украинец упал на газон и долго не мог встать. Тренерский штаб Бенфики сразу заменил Георгия.
Позже Record сообщил, что Судаков смог избежать тяжелой травмы, он будет готов сыграть в матче квалификации Лиги Европы со швейцарским «Санкт-Галленом», который состоится в четверг, 23 июля.
Ранее португальский журналист Марио Фигейредо остался разочарован игрой Судакова, на которого возлагал большие надежды.
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