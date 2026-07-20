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Португалия
20 июля 2026, 15:34 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
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ВИДЕО. Жесткие кадры. Звезда сборной Украины получил ужасную травму

Георгий Судаков заставил поволноваться за свое здоровье

20 июля 2026, 15:34 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
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ВИДЕО. Жесткие кадры. Звезда сборной Украины получил ужасную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков получил повреждение в товарищеском матче с испанским «Вильярреалом» (2:0).

На 68-й минуте встречи против 23-летнего хавбека очень грубо сыграл его коллега по амплуа из состава соперника Карлос Массиа – тот сзади наступил Судакову на ногу. После контакта украинец упал на газон и долго не мог встать. Тренерский штаб Бенфики сразу заменил Георгия.

Позже Record сообщил, что Судаков смог избежать тяжелой травмы, он будет готов сыграть в матче квалификации Лиги Европы со швейцарским «Санкт-Галленом», который состоится в четверг, 23 июля.

Ранее португальский журналист Марио Фигейредо остался разочарован игрой Судакова, на которого возлагал большие надежды.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков товарищеские матчи Вильярреал травма
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Так жахлива травма, чи жахливий заголовок ?
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