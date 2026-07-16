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Португалия
16 июля 2026, 20:51 | Обновлено 16 июля 2026, 20:52
1126
0

Португальский журналист: «На этого украинца возложены все надежды, но...»

Марио Фигейредо остался разочарован игрой Георгия Судакова

16 июля 2026, 20:51 | Обновлено 16 июля 2026, 20:52
1126
0
Португальский журналист: «На этого украинца возложены все надежды, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Португальский журналист Марио Фигейредо поделился мнением по поводу игры украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова в товарищеском матче с бразильским «Фламенго» (1:2).

«Увидели ли мы возвращение Судакова? Нет, в этом и проблема. Дело в том, что я думал, что Судаков, по крайней мере, мог бы компенсировать свою нехватку формы или ритма какой-нибудь агрессивностью или большим желанием играть. Хотелось бы увидеть его более целеустремленным.

Тренер поставил на него все свои надежды. Когда он говорит, что Судаков станет большим игроком, рассчитывает на него... а на самом деле кажется, что Судаков, играя таким образом, не будет входить в планы Марку Силвы. Итак, здесь еще одна проблема.

От Судакова, возможно, требуют гораздо большего, чем от любого другого игрока. Это результат того, что Марку Силва делает ставку на него, потому что он рассматривает его как игрока, который не оправдал ожиданий Моуриньо, но станет частью проекта Марку Силвы. И пока первые впечатления не были хорошими.

Пока появилась новость о том, что он впервые сыграл без боли. Ладно, давайте используем принцип презумпции невиновности и подождем еще немного. Но Судаков, которого мы видели, это Судаков в прошлом году. Это тот Судаков, на которого Моуриньо не рассчитывал», – сказал Фигейредо в эфире телеканала NOW.

Сообщалось, что у Судакова возникли первые проблемы под руководством нового тренера Бенфики.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Марку Силва
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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