У Судакова возникли первые проблемы под руководством нового тренера Бенфики

У украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова обнаружили небольшое повреждение, из-за которого он не участвовал в товарищеском матче с клубом «Эштрела Амадора», сообщает Record.

По информации источника, 23-летний хавбек пропустил встречу из-за травмы нижней части спины. Поэтому новый тренерский штаб «Бенфики» во главе с Марку Силвой не смог рассчитывать на Судакова в матче, который завершился со счетом 5:2 в пользу лиссабонцев.

Отмечается, что физические ограничения не являются серьезной причиной для беспокойства, но эта проблема преследовала украинского полузащитника в прошлом сезоне, когда в конце февраля он страдал от боли в пояснице.

Сообщалось, что новый тренер «Бенфики» принял важное решение в отношении Судакова.