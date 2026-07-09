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  4. У Судакова возникли первые проблемы под руководством нового тренера Бенфики
Португалия
09 июля 2026, 23:04 |
1063
0

У Судакова возникли первые проблемы под руководством нового тренера Бенфики

Украинец не сыграл в товарищеском матче с командой «Эштрела Амадора»

09 июля 2026, 23:04 |
1063
0
У Судакова возникли первые проблемы под руководством нового тренера Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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У украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова обнаружили небольшое повреждение, из-за которого он не участвовал в товарищеском матче с клубом «Эштрела Амадора», сообщает Record.

По информации источника, 23-летний хавбек пропустил встречу из-за травмы нижней части спины. Поэтому новый тренерский штаб «Бенфики» во главе с Марку Силвой не смог рассчитывать на Судакова в матче, который завершился со счетом 5:2 в пользу лиссабонцев.

Отмечается, что физические ограничения не являются серьезной причиной для беспокойства, но эта проблема преследовала украинского полузащитника в прошлом сезоне, когда в конце февраля он страдал от боли в пояснице.

Сообщалось, что новый тренер «Бенфики» принял важное решение в отношении Судакова.

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Источник: Украинец препятствует трансферу звездного игрока в Бенфику
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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков товарищеские матчи Эштрела Амадора
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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