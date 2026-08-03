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  4. Динамо получит усиление перед важным матчем против Карабаха
Лига конференций
03 августа 2026, 10:37 |
1168
2

Динамо получит усиление перед важным матчем против Карабаха

Роман Саленко сможет сыграть в ответном поединке третьего раунда Лиги конференций

03 августа 2026, 10:37 |
1168
2 Comments
Динамо получит усиление перед важным матчем против Карабаха
ФК Динамо Киев. Роман Саленко
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Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, однако может сыграть против азербайджанского «Карабаха» во второй игре (13 августа):

«Восстановление идет по плану. Занимаюсь полноценной реабилитацией на базе «Динамо». Сегодня поработал над восстановлением, а вечером приехал посмотреть футбол.

Конечно, неприятно, что случился рецидив, но он не настолько серьезный. Постепенно возвращаюсь к оптимальным кондициям и двигаюсь дальше. Уже с понедельника, 3 августа, буду тренироваться с дублирующим составом.

Затем присоединюсь к первой команде – уже готов к полноценным тренировкам. Планирую приехать в первую команду «Динамо» 6 или 7 августа», – сообщил Саленко.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист не провел ни одного официального матча из-за травмы. В июне Саленко вернулся к «бело-синим» после аренды в луганской «Заре».

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Лига конференций Карабах Карабах - Динамо Динамо Киев Роман Саленко травма
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Яке підсилення, він не грав майже 3 місяці 
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+2
тільки Саленко зможе розтрахтібідохати суперника!!!)))
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+1
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