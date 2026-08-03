Динамо получит усиление перед важным матчем против Карабаха

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, однако может сыграть против азербайджанского «Карабаха» во второй игре (13 августа):

«Восстановление идет по плану. Занимаюсь полноценной реабилитацией на базе «Динамо». Сегодня поработал над восстановлением, а вечером приехал посмотреть футбол.

Конечно, неприятно, что случился рецидив, но он не настолько серьезный. Постепенно возвращаюсь к оптимальным кондициям и двигаюсь дальше. Уже с понедельника, 3 августа, буду тренироваться с дублирующим составом.

Затем присоединюсь к первой команде – уже готов к полноценным тренировкам. Планирую приехать в первую команду «Динамо» 6 или 7 августа», – сообщил Саленко.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист не провел ни одного официального матча из-за травмы. В июне Саленко вернулся к «бело-синим» после аренды в луганской «Заре».