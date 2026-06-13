Талантливый украинец присоединился к Динамо и планирует остаться в клубе

Талантливый украинский полузащитник Роман Саленко присоединился к киевскому «Динамо» перед стартом тренировочных сборов, которые команда проведет в Австрии.

В прошлом сезоне 21-летний футболист играл на правах аренды за луганскую «Зарю», однако теперь планирует проявить себя и остаться в расположении «бело-синего» клуба:

– Роман, с возвращением в расположение «Динамо»! Как провел отпуск? Сколько у тебя было дней на отдых?

– Официально три недели, но я начал готовиться гораздо раньше, потому что у меня была травма и я очень много пропустил. Потому около двух недель я находился в самостоятельном тренировочном процессе.

– Главный вопрос: ты возвращаешься в «Динамо»?

– Пока могу сказать только то, что я еду вместе с «Динамо» на сборы. И после этого будет понятно. Однако у меня, конечно, есть большое желание остаться в «Динамо».

– То есть в твоих амбициях есть желание побороться за место в первой команде?

– Конечно. К тому же я под руководством Игоря Владимировича работал три года, поэтому надеюсь, что это тоже будет каким-то плюсом для меня.

– Костюк говорил с тобой после окончания сезона?

– Сказать, что мы много говорили, я не могу, но я был на последнем матче «Динамо» в прошлом сезоне, с «Кудровкой», и после игры мы немного поговорили, потому что мне было интересно узнать мнение тренера по моим ближайшим перспективам.

Но я думаю, что будем дальше общаться больше, – признался Саленко.