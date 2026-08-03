Артем КУЛАКОВСКИЙ: «До первого пропущенного мяча это была равная игра»
Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Эпицентра»
Полузащитник киевской «Оболони» Артем Кулаковский прокомментировал поражение от каменец-подольского «Эпицентра» (0:3) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Артем, досадный старт чемпионата. Прежде всего хотелось бы спросить об эпизоде с первым пенальти. Как вы его увидели?
– Честно говоря, я не знаю, был ли там пенальти. Считаю, что если бы такой же момент произошел в центре поля, то, возможно, арбитр принял бы совсем другое решение. Я пытался сыграть на опережение, ждал, пока нападающий наберет скорость, уже выбивал мяч, но он в последний момент подставил ногу. Так решил арбитр.
– До пропущенного гола команда выглядела довольно уверенно. Согласны с этим?
– Да. Думаю, до первого гола игра шла ровно. В первом тайме мы действовали достойно, играли на равных с соперником. Мне кажется, что после пропущенного гола где-то психологически стало тяжелее, возможно, немного опустили голову, и игра уже изменилась.
– Насколько тяжелыми были погодные условия?
– К такой жаре невозможно привыкнуть. Но обе команды были в одинаковых условиях. Кто лучше выдерживает такие нагрузки, тот и имеет преимущество.
– Летом к команде присоединилось немало новых футболистов. Насколько уже ощущается сыгранность?
– Мы готовы к сезону. Новички хорошо влились в коллектив, помогают как на футбольном поле, так и за его пределами. Впереди еще много работы, но я считаю, что команда готова.
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