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  4. Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату
Испания
05 августа 2026, 23:42 |
1270
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Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату

Украинец хочет получать 4 млн евро в год

05 августа 2026, 23:42 |
1270
1 Comments
Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб этим летом, однако его переход в другую команду Ла Лиги пока остается под вопросом.

По информации испанских журналистов, интерес к украинскому полузащитнику проявляли сразу четыре клуба – «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия». Представители команд уже связывались с «Жироной» по поводу возможного трансфера футболиста.

Впрочем, переговоры затрудняются из-за финансовых требований Цыганкова. Сообщается, что украинец хочет получать около 4 миллионов евро в год, что заставило некоторые клубы пересмотреть свои планы.

Цыганков выступает за «Жирону» с января 2023 года. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.

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Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона финансы трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Цілком нормальна зарплатня для гравця його рівня.
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