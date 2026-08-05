Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату
Украинец хочет получать 4 млн евро в год
Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб этим летом, однако его переход в другую команду Ла Лиги пока остается под вопросом.
По информации испанских журналистов, интерес к украинскому полузащитнику проявляли сразу четыре клуба – «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия». Представители команд уже связывались с «Жироной» по поводу возможного трансфера футболиста.
Впрочем, переговоры затрудняются из-за финансовых требований Цыганкова. Сообщается, что украинец хочет получать около 4 миллионов евро в год, что заставило некоторые клубы пересмотреть свои планы.
Цыганков выступает за «Жирону» с января 2023 года. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.
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