Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков попросил испанскую «Жирону» не препятствовать трансферу, поскольку игрок не планирует выступать за каталонскую команду после вылета из Ла Лиги.

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что испанский клуб требует десять миллионов евро за переход вингера, однако сам Виктор считает эту сумму завышенной:

«Цыганков не собирается играть в Сегунде – он считает, что уровень его игры не соответствует уровню Сегунды. Поэтому он ставит условие, чтобы его отпустили. Он просит клуб пойти ему на встречу.

Есть клубы в Испании, которые готовы начать переговоры. Понимаете, если кто-то заплатит 10 миллионов, то зарплата Цыганкова будет меньше в том клубе, куда он перейдет.

Чем меньше денег будет требовать «Жирона», тем сильнее будут улучшаться условия самого Цыганкова в новой команде. И Цыганков говорит: «Я уже взрослый футболист, у меня не так много возможностей для того, чтобы получить привлекательный контракт», – рассказал журналист.