УЕФА назначил украинских судей на матч Лиги конференций

УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч между клубами «Лугано» (Швейцария) и «Рунавик» (Фарерские острова) в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Главным судьей поединка станет 35-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. Для Виктора этот матч не станет дебютным в сезоне – ранее он судил вторую встречу «Ференцвароша» и «Твенте» в квалификации Лиги Европы (2:2).

На роль лайнсменов были выбраны Семен Шлончак и Виктор Нижник. Четвертый рефери – Дмитрий Кубряк.

Следить за игрой у монитора будет Денис Шурман, а его ассистентом станет Александр Шандор.

Первый матч «Лугано» и «Рунавика» пройдет 6 августа на стадионе «AIL Arena» в Лугано. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.