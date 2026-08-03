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Лига конференций
03 августа 2026, 09:59 | Обновлено 03 августа 2026, 10:01
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УЕФА назначил украинских судей на матч Лиги конференций

Виктор Копиевский вместе с коллегами отработает на матче «Лугано» – «Рунавик»

03 августа 2026, 09:59 | Обновлено 03 августа 2026, 10:01
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УЕФА назначил украинских судей на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Копиевский
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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч между клубами «Лугано» (Швейцария) и «Рунавик» (Фарерские острова) в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Главным судьей поединка станет 35-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. Для Виктора этот матч не станет дебютным в сезоне – ранее он судил вторую встречу «Ференцвароша» и «Твенте» в квалификации Лиги Европы (2:2).

На роль лайнсменов были выбраны Семен Шлончак и Виктор Нижник. Четвертый рефери – Дмитрий Кубряк.

Следить за игрой у монитора будет Денис Шурман, а его ассистентом станет Александр Шандор.

Первый матч «Лугано» и «Рунавика» пройдет 6 августа на стадионе «AIL Arena» в Лугано. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.

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Виктор Копиевский судейские назначения Лига конференций Лугано Рунавик
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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