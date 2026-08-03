Челси определился с ближайшим будущим Михаила Мудрика

Лондонский «Челси» не планирует в ближайшее время отдавать в аренду или продавать на полноценной основе вергера сборной Украины Михаила Мудрика, вернувшегося после дисквалификации.

Вся информация о заинтересованности других клубов к 25-летнему футболисту недостоверна, а слухи о его возможном переходе в чемпионаты Франции или Турции – неподтвержденными.

В ближайшее время Мудрик присоединится к команде в Гонконге, где пройдет тренировочный лагерь в составе «Челси». Получив всю информацию о текущей форме игрока тренер «аристократов» Хаби Алонсо и руководство клуба сформируют решение о дальнейших планах по отношению к вингеру сборной Украины.

«Все слухи, которые фигурируют в прессе по клубам, которые хотят взять Михаила в аренду и ведут об этом переговоры с «Челси», являются фейком. Турция, Бельгия, французский «Страсбур» – всех этих вариантов нет на столе», – сообщил источник.