Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси определился с ближайшим будущим Михаила Мудрика
Англия
03 августа 2026, 10:10 | Обновлено 03 августа 2026, 10:38
2067
1

Челси определился с ближайшим будущим Михаила Мудрика

Лондонский клуб не ведет никаких переговоров об уходе украинца и ждет игрока в Гонконге

03 августа 2026, 10:10 | Обновлено 03 августа 2026, 10:38
2067
1 Comments
Челси определился с ближайшим будущим Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Челси» не планирует в ближайшее время отдавать в аренду или продавать на полноценной основе вергера сборной Украины Михаила Мудрика, вернувшегося после дисквалификации.

Вся информация о заинтересованности других клубов к 25-летнему футболисту недостоверна, а слухи о его возможном переходе в чемпионаты Франции или Турции – неподтвержденными.

В ближайшее время Мудрик присоединится к команде в Гонконге, где пройдет тренировочный лагерь в составе «Челси». Получив всю информацию о текущей форме игрока тренер «аристократов» Хаби Алонсо и руководство клуба сформируют решение о дальнейших планах по отношению к вингеру сборной Украины.

«Все слухи, которые фигурируют в прессе по клубам, которые хотят взять Михаила в аренду и ведут об этом переговоры с «Челси», являются фейком. Турция, Бельгия, французский «Страсбур» – всех этих вариантов нет на столе», – сообщил источник.

По теме:
Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отдали вратаря в аренду другому украинскому клубу
Юрист объяснил, как Мудрику удалось сократить срок своей дисквалификации
Челси Михаил Мудрик Хаби Алонсо ТаТоТаке учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 03 августа 2026, 07:17 17
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

Клуб не планирует менять Костюка

Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02 августа 2026, 09:50 76
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

У президента есть два кандидата из Украины

ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера
Футбол | 03.08.2026, 07:58
ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Футбол | 03.08.2026, 08:32
Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Оліченко це сказали? Бо він продовжує продавати Мулрика і здавати в аренду))
Ответить
+2
Популярные новости
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32
Бокс
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
02.08.2026, 23:42
Бокс
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 20
Футбол
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
01.08.2026, 09:27 5
Футбол
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем