Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом

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«Барселона» отказалась проводить товарищеский матч с английским клубом «Престон».

Стороны запланировали провести контрольный матч, но «Престон» прибыл на него полурезервным составом.

Каталонцы узнали об отсутствии большинства игроков основного состава и сразу сообщили об отмене встречи.

«Престон» пытался убедить «Барселону» и даже предложил провести матч против молодежной команды, но «сине-гранатовые» остались непреклонны.

Причина отсутствия нескольких основных игроков «Престона» – предстоящий матч в Кубке лиги, который пройдет 8 августа.

Впрочем, каталонцы не остались без дела: подопечные Ханси Флика провели тренировку.

Ранее «Барселона» уступила в серии пенальти «Бирмингему».