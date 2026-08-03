Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом
«Престон» упустил возможность сыграть с чемпионом Испании
«Барселона» отказалась проводить товарищеский матч с английским клубом «Престон».
Стороны запланировали провести контрольный матч, но «Престон» прибыл на него полурезервным составом.
Каталонцы узнали об отсутствии большинства игроков основного состава и сразу сообщили об отмене встречи.
«Престон» пытался убедить «Барселону» и даже предложил провести матч против молодежной команды, но «сине-гранатовые» остались непреклонны.
Причина отсутствия нескольких основных игроков «Престона» – предстоящий матч в Кубке лиги, который пройдет 8 августа.
Впрочем, каталонцы не остались без дела: подопечные Ханси Флика провели тренировку.
Ранее «Барселона» уступила в серии пенальти «Бирмингему».
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