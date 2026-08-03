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Испания
03 августа 2026, 09:43 | Обновлено 03 августа 2026, 10:06
795
0

Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом

«Престон» упустил возможность сыграть с чемпионом Испании

03 августа 2026, 09:43 | Обновлено 03 августа 2026, 10:06
795
0
Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Барселона» отказалась проводить товарищеский матч с английским клубом «Престон».

Стороны запланировали провести контрольный матч, но «Престон» прибыл на него полурезервным составом.

Каталонцы узнали об отсутствии большинства игроков основного состава и сразу сообщили об отмене встречи.

«Престон» пытался убедить «Барселону» и даже предложил провести матч против молодежной команды, но «сине-гранатовые» остались непреклонны.

Причина отсутствия нескольких основных игроков «Престона» – предстоящий матч в Кубке лиги, который пройдет 8 августа.

Впрочем, каталонцы не остались без дела: подопечные Ханси Флика провели тренировку.

Ранее «Барселона» уступила в серии пенальти «Бирмингему».

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Андрей Витренко Источник: Sport.es
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