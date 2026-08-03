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  4. Юрист объяснил, как Мудрику удалось сократить срок своей дисквалификации
Англия
03 августа 2026, 09:21 |
671
0

Юрист объяснил, как Мудрику удалось сократить срок своей дисквалификации

Илья Скоропашкин рассказал о новых технических стандартах, которые помогли украинцу

03 августа 2026, 09:21 |
671
0
Юрист объяснил, как Мудрику удалось сократить срок своей дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, как вингеру лондонского «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику удалось сократить срок дисквалификации по делу об употреблении запрещенных веществ:

«Современные антидопинговые нормы, в частности Кодекс ВАДА и Регламент ФИФА по антидопингу, предусматривают возможность заключения соглашения об урегулировании дела, в рамках которого спортсмен признает нарушение, а соответствующая антидопинговая организация согласовывает последствия такого нарушения, в том числе срок дисквалификации.

Важно, что согласованные в рамках такой процедуры условия сокращения дисквалификации не подлежат дальнейшему пересмотру и обжалованию по антидопинговым правилам.

Основанием для такого урегулирования дела Мудрика стали новые технические стандарты ВАДА. По действующим сегодня критериям концентрация мельдония, обнаруженная в его пробе, уже не считается положительным результатом и не привела бы к установлению антидопингового нарушения.

Но поскольку новые стандарты не оказывают обратного действия, предыдущее решение не могло быть просто аннулировано. Поэтому соглашение стало оптимальным компромиссным решением сторон.

Следовательно, Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, что является необходимым условием такого урегулирования. Это существенный нюанс, поскольку раньше он последовательно отрицал сознательное или умышленное употребление запрещенного вещества.

Считаю, что это победа адвокатов Мудрика. Они не просто добились снятия дисквалификации, а фактически доказали, что Михаил понес наказание из-за несовершенства стандартов антидопингового контроля», – рассказал юрист.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин дисквалификация
Николай Тытюк Источник: Sportarena
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