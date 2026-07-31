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Англия
31 июля 2026, 18:21 | Обновлено 31 июля 2026, 18:43
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Челси вышел с официальным обращением после возвращения Мудрика

Лондонский клуб отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии

31 июля 2026, 18:21 | Обновлено 31 июля 2026, 18:43
2150
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Челси вышел с официальным обращением после возвращения Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Футбольный клуб «Челси» официально отреагировал на заявление Футбольной ассоциации, подтверждающее завершение антидопингового разбирательства в отношении Михаила Мудрика.

«С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши, как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему немедленно вернуться к футболу.

Мы всегда поддерживали игрока на протяжении всего процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Если бы образец Миши был проанализирован в соответствии с современными техническими требованиями, он не был бы зарегистрирован как положительный результат, и не было бы нарушения антидопинговых правил. Это важная часть контекста, которое позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм.

На протяжении всего этого процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Мы знаем, как много значит для него эта возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему вернуться в команду и возобновить свою карьеру.

Футбольный клуб «Челси» по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил.

Теперь все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише полностью восстановиться, вернуться в состав команды и на поле», – сообщил «Челси».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Николай Тытюк Источник: ФК Челси
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V arendu v sachtar mozna pid lc vzati 
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От так і написали - Мишкові?
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