Челси вышел с официальным обращением после возвращения Мудрика

Футбольный клуб «Челси» официально отреагировал на заявление Футбольной ассоциации, подтверждающее завершение антидопингового разбирательства в отношении Михаила Мудрика.

«С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши, как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему немедленно вернуться к футболу.

Мы всегда поддерживали игрока на протяжении всего процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Если бы образец Миши был проанализирован в соответствии с современными техническими требованиями, он не был бы зарегистрирован как положительный результат, и не было бы нарушения антидопинговых правил. Это важная часть контекста, которое позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм.

На протяжении всего этого процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Мы знаем, как много значит для него эта возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему вернуться в команду и возобновить свою карьеру.

Футбольный клуб «Челси» по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил.

Теперь все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише полностью восстановиться, вернуться в состав команды и на поле», – сообщил «Челси».