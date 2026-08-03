ВИДЕО. Аякс, Севилья и Лацио выиграли спарринги, Степанов сыграл за Утрехт
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
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Аякс, Севилья и Лацио выиграли товарищеские матчи.
Украинский форвард Артем Степанов сыграл второй тайм за Утрехт в матче против Севильи (0:1).
Товарищеские матчи. 2 августа 2026
Утрехт (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 0:1
Гол: Пеке Фернандес, 28
Волендам (Нидерланды) – Аякс (Нидерланды) – 1:3
Фейеноорд (Нидерланды) – Аталанта (Италия) – 2:1
Бернли (Англия) – Торино (Италия) – 0:1
Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0
Генк (Бельгия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1
Галатасарай (Турция) – Ренн (Франция) – 3:3
Асколи (Италия) – Лацио (Италия) – 1:2
Видео матчей и обзор матча
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