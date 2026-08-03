ВИДЕО. Аякс, Севилья и Лацио выиграли спарринги, Степанов сыграл за Утрехт

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

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Аякс, Севилья и Лацио выиграли товарищеские матчи.

Украинский форвард Артем Степанов сыграл второй тайм за Утрехт в матче против Севильи (0:1).

Товарищеские матчи. 2 августа 2026

Утрехт (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 0:1

Гол: Пеке Фернандес, 28

Волендам (Нидерланды) – Аякс (Нидерланды) – 1:3

Фейеноорд (Нидерланды) – Аталанта (Италия) – 2:1

Бернли (Англия) – Торино (Италия) – 0:1

Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0



Генк (Бельгия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1

Галатасарай (Турция) – Ренн (Франция) – 3:3

Асколи (Италия) – Лацио (Италия) – 1:2

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