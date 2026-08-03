Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Аякс, Севилья и Лацио выиграли спарринги, Степанов сыграл за Утрехт
Товарищеские матчи
Асколи
02.08.2026 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 августа 2026, 16:47 | Обновлено 03 августа 2026, 17:13
26
0

ВИДЕО. Аякс, Севилья и Лацио выиграли спарринги, Степанов сыграл за Утрехт

Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов

03 августа 2026, 16:47 | Обновлено 03 августа 2026, 17:13
26
0
ВИДЕО. Аякс, Севилья и Лацио выиграли спарринги, Степанов сыграл за Утрехт
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аякс, Севилья и Лацио выиграли товарищеские матчи.

Украинский форвард Артем Степанов сыграл второй тайм за Утрехт в матче против Севильи (0:1).

Товарищеские матчи. 2 августа 2026

Утрехт (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 0:1

Гол: Пеке Фернандес, 28

Волендам (Нидерланды) – Аякс (Нидерланды) – 1:3

Фейеноорд (Нидерланды) – Аталанта (Италия) – 2:1

Бернли (Англия) – Торино (Италия) – 0:1

Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0

Генк (Бельгия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1

Галатасарай (Турция) – Ренн (Франция) – 3:3

Асколи (Италия) – Лацио (Италия) – 1:2

Видео матчей и обзор матча

По теме:
«Это нравится болельщикам». Каррик раскрыл, в какой футбол будет играть МЮ
Буковина – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Надеюсь, что ничего серьезного». Ираола – о вынужденной замене Фримпонга
товарищеские матчи видео голов и обзор Артем Степанов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Бокс | 03 августа 2026, 05:32 1
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»

Боксер рассказал, как приобрел поддельные часы Rolex

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03 августа 2026, 00:44 1
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 03.08.2026, 09:35
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера
Футбол | 03.08.2026, 14:57
Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера
Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 92
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 2
Футбол
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем