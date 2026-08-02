Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Испания
02 августа 2026, 23:40 |
709
0

Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер

Ян Диоманде все еще не перешел в «Реал»

02 августа 2026, 23:40 |
709
0
Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

О переходе ивуарийского вундеркинда Яна Диоманде в «Реал» пока ничего не объявлено, поскольку его бывший агент Макс Градель обвинил игрока в нарушении контракта.

«Реал» Мадрид вел эксклюзивные переговоры с Roc Nation и не знал ни о каких спорах с участием Граделя. Бывший агент подал жалобу в ФИФА.

Международная федерация должна решить, предоставить ли Диоманде временную лицензию, отложить трансфер или полностью заблокировать сделку.

Между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» уже все было согласовано, но трансфер приостановлен, пока все стороны ожидают решения ФИФА.

По теме:
Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Винисиус Жуниор встретится с Моуриньо и руководством Реала
Ян Диоманде Реал Мадрид РБ Лейпциг ФИФА трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 02 августа 2026, 21:42 0
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги

Виктор не перейдет в «Сельту»

ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы
Теннис | 02 августа 2026, 19:25 10
ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы
ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы

Александра провела встречу с украинцами, но без неприязни со стороны организации не обошлось

Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02.08.2026, 09:50
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 02.08.2026, 07:44
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02.08.2026, 09:44
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 4
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 7
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем