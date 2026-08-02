Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Ян Диоманде все еще не перешел в «Реал»
О переходе ивуарийского вундеркинда Яна Диоманде в «Реал» пока ничего не объявлено, поскольку его бывший агент Макс Градель обвинил игрока в нарушении контракта.
«Реал» Мадрид вел эксклюзивные переговоры с Roc Nation и не знал ни о каких спорах с участием Граделя. Бывший агент подал жалобу в ФИФА.
Международная федерация должна решить, предоставить ли Диоманде временную лицензию, отложить трансфер или полностью заблокировать сделку.
Между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» уже все было согласовано, но трансфер приостановлен, пока все стороны ожидают решения ФИФА.
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