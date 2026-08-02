Винисиус Жуниор встретится с Моуриньо и руководством Реала

Для бразильского полузащитника Винисиуса Жуниора в «Реале» настал момент истины.

Ему предстоит встреча с главным тренером Жозе Моуриньо и руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее. Если соглашение о новом контракте не будет достигнуто, рассматривается возможность ухода этим летом.

«Реал» Мадрид отказывается улучшать свое предложение о продлении контракта и хочет получить четкое и быстрое решение, в то время как «Арсенал» по-прежнему готов сделать предложение бразильцу.

Если ничего не изменится, в конце сезона Винисиус Жуниор станет свободным агентом.