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  4. Легендам Реала поручено повлиять на Винисиуса Жуниора
Испания
27 июля 2026, 23:31 |
464
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Легендам Реала поручено повлиять на Винисиуса Жуниора

Роналдо, Роберто Карлос и Солари должны объяснить Винисиусу Жуниору, что нельзя уходить из «Реала»

27 июля 2026, 23:31 |
464
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Легендам Реала поручено повлиять на Винисиуса Жуниора
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Контракт вингера «Реала» Винисиуса истекает 30 июня 2027 года, и его продление является абсолютным приоритетом для президента мадридцев Флорентино Переса. В свои 25 лет игрок сборной Бразилии делает разницу в важных матчах и еще имеет потенциал для роста. Его рыночная стоимость составляет около 140 миллионов евро.

Винисиус хочет существенного увеличения зарплаты и «выкручивает руки» клубу, понимая, что через год может уйти бесплатно. В ответ Перес пошел на хитрость.

Глава «Реала» заручился поддержкой легенд «Реала» Роналдо, Роберто Карлоса и Солари. Стратегия проста: авторитетные в прошлом игроки должны убедить Винисиуса на эмоциональном и конкурентном уровне, внушив ему, что мало где можно найти такую платформу, как на «Бернабеу».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Роналдо Роберто Карлос Сантьяго Солари Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Todomercadoweb
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Хахаха "Малий не йди з клубу! Отримуй і далі 100к замість 500к в іншому клубу, але це на благо міллардеру ну і клубу цьому і не зважай що в той час у всіх у нас була максимальна зп в клубі". 
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