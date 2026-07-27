Легендам Реала поручено повлиять на Винисиуса Жуниора

Контракт вингера «Реала» Винисиуса истекает 30 июня 2027 года, и его продление является абсолютным приоритетом для президента мадридцев Флорентино Переса. В свои 25 лет игрок сборной Бразилии делает разницу в важных матчах и еще имеет потенциал для роста. Его рыночная стоимость составляет около 140 миллионов евро.

Винисиус хочет существенного увеличения зарплаты и «выкручивает руки» клубу, понимая, что через год может уйти бесплатно. В ответ Перес пошел на хитрость.

Глава «Реала» заручился поддержкой легенд «Реала» Роналдо, Роберто Карлоса и Солари. Стратегия проста: авторитетные в прошлом игроки должны убедить Винисиуса на эмоциональном и конкурентном уровне, внушив ему, что мало где можно найти такую платформу, как на «Бернабеу».