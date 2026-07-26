160 млн евро и не меньше. Реал «повесил ценник» на звезду
Винисиус Жуниор может быть продан, но за серьезную сумму
Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не может договориться с клубом о новом контракте. Испанский гранд рискует бесплатно потерять ценный актив через год и готов рассмотреть продажу бразильца.
Президент «Реала» Флорентино Перес поставил не подлежащее обсуждению условие для рассмотрения возможности ухода Винисиуса: предложение, включая фиксированную сумму и бонусы, должно составить не менее 160 миллионов евро.
Главный претендент на вингера – «Арсенал». Винисиус провел 375 матчей за «Реал» Мадрид, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач в возрасте всего 26 лет.
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