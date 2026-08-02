ПОНОМАРЕВ: «Этот сезон будет сложнее, чем предыдущий»
Тренер ЛНЗ высоко оценивает конкуренцию в чемпионате
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча первого тура УПЛ против «Буковины».
– Виталий Юрьевич, переходим в режим УПЛ. Какой настрой у команды на матч против «Буковины»?
– Новый сезон, нужно играть максимально концентрированно, максимально подготовленными быть к нему, потому что он будет сложнее, чем предыдущий. От нас будут совсем другие ожидания, чем в предыдущем чемпионате были с начала сезона. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы оправдать ожидания.
– «Буковина» была активна на трансферном рынке в это межсезонье. Как оцениваете изменения в команде по сравнению с той, какой она была в нашем кубковом матче?
– У них было одно поражение в Первой лиге за весь чемпионат. В кубковом матче мы встречались с ними. Хорошая команда, поэтому нужно настраиваться на серьезную игру.
Я убежден, что в прошлом году очень трудно было предсказать результаты матчей. Убежден, что и в этом году также так будет, потому что будет хорошая конкуренция в чемпионате.
Считаю, что «Буковина» также попытается конкурировать, побороться за как можно более высокое место в чемпионате.
Матч первого тура УПЛ между «Буковиной» и ЛНЗ состоится в понедельник, 3 августа, во Львове. Начало игры запланировано на 15:30 по киевскому времени.
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