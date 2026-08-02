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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 23:03 |
382
0

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал первые пенальти и удаление в 1-м туре УПЛ

В стартовом туре не обошлось без удаления и четырех пенальти

02 августа 2026, 23:03 |
382
0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал первые пенальти и удаление в 1-м туре УПЛ
ФК Эпицентр
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в уже состоявшихся поединках стартового тура.

«При фиксации этих серьезных нарушений арбитры принимали правильные решения. Имею в виду красную карточку, показанную Никите Бурде в матче с «Зарей» за фол против луганчанина Ивана Нестеренко, который выходил один на один с вратарем гостей, а также по два пенальти, назначенные в поединках «Кривбасс» – «Карпаты» и «Эпицентр» – «Оболонь». Кстати, все они были реализованы. В частности, сегодня в Каменце-Подольском рефери Олег Когут наказал защитника «пивоваров» сначала за бессмысленный удар соперника по ногам в штрафной, а во втором случае – за игру рукой.

К кому есть вопросы, так это к арбитру Андрею Коваленко, обслуживавшему матч «Черноморец» – «Полесье». Он забыл, что толчок руками в футболе – это нарушение правил. Мне непонятно, почему рефери дважды пропускал эти очевидные фолы со стороны игроков «Полесья», заставляя нервничать как футболистов, так и болельщиков».

Ранее тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Полесья».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мнение эксперта инсайд пенальти Мирослав Ступар удаление (красная карточка)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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