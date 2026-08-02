Экс-арбитр ФИФА прокомментировал первые пенальти и удаление в 1-м туре УПЛ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в уже состоявшихся поединках стартового тура.

«При фиксации этих серьезных нарушений арбитры принимали правильные решения. Имею в виду красную карточку, показанную Никите Бурде в матче с «Зарей» за фол против луганчанина Ивана Нестеренко, который выходил один на один с вратарем гостей, а также по два пенальти, назначенные в поединках «Кривбасс» – «Карпаты» и «Эпицентр» – «Оболонь». Кстати, все они были реализованы. В частности, сегодня в Каменце-Подольском рефери Олег Когут наказал защитника «пивоваров» сначала за бессмысленный удар соперника по ногам в штрафной, а во втором случае – за игру рукой.

К кому есть вопросы, так это к арбитру Андрею Коваленко, обслуживавшему матч «Черноморец» – «Полесье». Он забыл, что толчок руками в футболе – это нарушение правил. Мне непонятно, почему рефери дважды пропускал эти очевидные фолы со стороны игроков «Полесья», заставляя нервничать как футболистов, так и болельщиков».

Ранее тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Полесья».