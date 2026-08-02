ГРИГОРЧУК: «Нужно иметь обойму из 17-18 квалифицированных исполнителей»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук пообщался со СМИ после матча первого тура УПЛ с «Полесьем» – 1:2.

– Сегодня, наверное, именно тот случай, когда счет на табло совпадает с вашим общим впечатлением относительно возможностей соперника. Так ли это?

– Тут спорить не о чем. Я думаю, что в целом, как по владению мячом, так и по количеству времени, сколько соперник был с ним, конечно же, счет скорее закономерен, чем нет.

– Какие линии «Черноморцу» нужно усиливать?

– Я не считаю, что сейчас нам нужно иметь большое количество футболистов. На мой взгляд, нужно иметь обойму из 17–18 квалифицированных исполнителей плюс группу молодых игроков. До зимнего перерыва этого будет достаточно. Пока же, если говорить о сегодняшнем матче, у нас было 14 взрослых и 3 молодых футболиста в заявке. Это немного мало. Но у нас в ближайшее время должны появиться еще 2–3 новых игрока. Этого на ближайшее время, повторюсь, будет достаточно.

А дальше, конечно же, будем работать над селекционными вопросами. Ведь это вечная работа – искать футболистов, которые имеют большой потенциал и в перспективе смогли бы нам помогать. Могу сказать, что в целом у нас больше позитива, чем негатива.

Сегодня был такой день, что нам нужно было подтвердить самим себе, что мы имеем потенциал и силу для того, чтобы достойно выступать в УПЛ. По правде говоря, я уже это чувствовал где-то недели две назад, что подтвердилось в последнем спарринге с «Колосом». И я абсолютно уверен, что мы имеем потенциал для того, чтобы играть в серьезный футбол и добиваться достаточно хороших результатов.

– Известно, что у «Черноморца» время от времени возникают какие-то трудности, а порой и серьезные проблемы. Поэтому хотелось бы знать, какая головная боль в межсезонье досаждала вам больше всего?

– То, что нам хотелось, чтобы было лучше или даже намного лучше, заключается в одном – чтобы мы были укомплектованы как можно быстрее. Чтобы все то время межсезонья мы тренировались в оптимальном составе – то есть со всеми людьми, которые должны быть в команде. Так у нас не получилось, ведь многие игроки пришли с большим опозданием, а некоторые еще должны прийти.

Это является минусом. Не минусом в полной мере, а оттягиванием времени до того момента, когда мы будем выглядеть лучше, как тактически обученная команда, как единый механизм. Пока что, наверное, есть к чему придраться. Но все равно я вижу потенциал, ведь у нас есть целый ряд умных футболистов. Они способны учиться, хотят учиться и могут делать серьезные вещи на поле. Мы над этим работаем. И самое главное то, что мы увидели частичное подтверждение того, к чему стремимся.

– Вопрос относительно перехода от обороны в атаку через большое количество передач, которые в итоге больше приводят к потерям мяча еще на своей половине поля, как это было в первом тайме. Есть ли у вас какие-то другие варианты относительно того, чтобы избежать подобных вещей?

– Мы это даже коротко обсудили с тренерским штабом. Мы понимали, что нас ждет, осознавали, как играет «Полесье», и, конечно же, к этому готовились. У нас были свои определенные заготовки. Но мы где-то, наверное, в психологическом аспекте были недостаточно уверены, агрессивны и по-спортивному дерзки. Знаете, в этом компоненте нужно очень сильно верить в то, что ты делаешь. И это нужно делать на максимально возможных скоростях.

И в первом тайме, я согласен, были проблемы. Когда ты не можешь выйти из-под высокого прессинга, то, конечно же, лишаешься шансов играть. А как только несколько раз во втором тайме у нас это получилось очень хорошо, картина на поле менялась. Так что понимаем, над чем должны работать. Но я не думаю, что мы были неуспешны в функциональном, техническом или тактическом аспектах. Как раз с этим все было нормально. А вот в психологическом мы немного были не уверены, ведь слишком уважали «Полесье».