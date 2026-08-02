Хаби АЛОНСО: Я приходил к Гвардиоле в кабинет и засыпал его вопросами
Новый тренер «Челси» Хаби Алонсо вспомнил о работе с Пепом Гвардиолой
Полузащитник с настоящим видением игры, Хаби Алонсо играл под руководством великих тренеров и впитывал их опыт, от Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо до Пепа Гвардиолы и Рафаэля Бенитеса. Именно под руководством Гвардиолы в «Баварии», на закате своей игровой карьеры, испанец начал проявлять настоящий интерес к легендарному тренеру и засыпать его вопросами.
«Мы были очень близки. Мне было очень любопытно. В тот момент моей профессиональной карьеры я мог подойти к нему в кабинет и спросить: «Пеп, почему это происходит? Каков план на игру?»
Возможно, когда мне было двадцать лет, у меня не было такой уверенности, чтобы подойти к тренеру и задать эти вопросы. Но в тот момент, и благодаря этой уверенности, мне нужно было это сделать, и я хотел это сделать», – заявил Алонсо.
После шикарного тренерского дебюта в «Байере» экс-звезда «Ливерпуля» потерпел неудачу в «Реале», а новый сезон начнет в «Челси».
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