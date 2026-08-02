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Бразилия
02 августа 2026, 21:01 | Обновлено 02 августа 2026, 21:27
701
0

ВИДЕО. Арка пришибла арбитров и футболисток прямо во время гимна

Участники матча в Бразилии не пострадали

02 августа 2026, 21:01 | Обновлено 02 августа 2026, 21:27
701
0
ВИДЕО. Арка пришибла арбитров и футболисток прямо во время гимна
Скриншот tvBrasilo
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Перед началом матча между «Крузейро» и «Ботафого» в рамках женского чемпионата Бразилии произошел конфуз.

Во время исполнения гимна на арбитров и некоторых футболисток упала арка с логотипом турнира. Больше всего пострадали судьи, тем не менее, после оказания помощи пострадавшим церемония продолжилась, а матч прошел по плану.

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видео курьезы Крузейро Ботафого
Руслан Полищук Источник
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