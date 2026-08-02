ВИДЕО. Арка пришибла арбитров и футболисток прямо во время гимна
Участники матча в Бразилии не пострадали
Перед началом матча между «Крузейро» и «Ботафого» в рамках женского чемпионата Бразилии произошел конфуз.
Во время исполнения гимна на арбитров и некоторых футболисток упала арка с логотипом турнира. Больше всего пострадали судьи, тем не менее, после оказания помощи пострадавшим церемония продолжилась, а матч прошел по плану.
No jogo entre Cruzeiro e Botafogo no Brasileirão Feminino, a placa da competição CAIU EM CIMA DA ARBITRAGEM na hora do hino nacional 😳— DataFut (@DataFutebol) August 1, 2026
A equipe de arbitragem ficou bem, apesar do susto. pic.twitter.com/JEFeFNvkz7
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