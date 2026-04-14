ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая

В матче 16-го тура чемпионата Парагвая произошел один из самых курьезных моментов сезона. В поединке между Рубио Нью и Олимпией Асунсьон (0:2) эпизод с пенальти превратился в настоящий футбольный мем.

На 56-й минуте форвард гостей Себастьян Феррейра не реализовал 11-метровый, поскольку вратарь отбил удар. Казалось, момент уже упущен, однако дальше произошло неожиданное. Защитник команды Рубио Нью попытался выбить мяч подальше от ворот, но попал прямо в лицо Феррейре. От этого рикошета мяч залетел в сетку, и арбитр засчитал гол (2:0).

В соцсетях активно распространяют драматический эпизод. Тот самый игрок, который только что упустил пенальти, уже через несколько секунд случайно отметился забитым мячом головой, удвоив преимущество своей команды.

В итоге Олимпия Асунсьон одержала победу со счетом 2:0. Феррейра стал героем матча, оформив дубль, и один из его голов войдет в подборки самых курьезных в 2026 году.

Чемпионат Парагвая. Апертура

16-й тур, 12 апреля 2026

Рубио Нью – Олимпия Асунсьон – 0:2

Голы: Себастьян Феррейра, 16, 56

Незабитый пенальти: Себастьян Феррейра, 56

ВИДЕО. Курьезный гол Себастьяна Феррейры

🇵🇾 Meanwhile in Paraguay, a striker missed a penalty and an opposition defender booted the ball, hitting the striker in the face & the ball went into the net.🤣👏pic.twitter.com/SyYCA7tUjs — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) April 13, 2026

