  4. ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая
14 апреля 2026, 13:47 | Обновлено 14 апреля 2026, 13:53
ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая

Себастьян Феррейра из Олимпии Асунсьон стал героем эпизода и всего матча

В матче 16-го тура чемпионата Парагвая произошел один из самых курьезных моментов сезона. В поединке между Рубио Нью и Олимпией Асунсьон (0:2) эпизод с пенальти превратился в настоящий футбольный мем.

На 56-й минуте форвард гостей Себастьян Феррейра не реализовал 11-метровый, поскольку вратарь отбил удар. Казалось, момент уже упущен, однако дальше произошло неожиданное. Защитник команды Рубио Нью попытался выбить мяч подальше от ворот, но попал прямо в лицо Феррейре. От этого рикошета мяч залетел в сетку, и арбитр засчитал гол (2:0).

В соцсетях активно распространяют драматический эпизод. Тот самый игрок, который только что упустил пенальти, уже через несколько секунд случайно отметился забитым мячом головой, удвоив преимущество своей команды.

В итоге Олимпия Асунсьон одержала победу со счетом 2:0. Феррейра стал героем матча, оформив дубль, и один из его голов войдет в подборки самых курьезных в 2026 году.

Чемпионат Парагвая. Апертура

16-й тур, 12 апреля 2026

Рубио Нью – Олимпия Асунсьон – 0:2

Голы: Себастьян Феррейра, 16, 56

Незабитый пенальти: Себастьян Феррейра, 56

ВИДЕО. Курьезный гол Себастьяна Феррейры

Видеообзор матча

Николай Степанов
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
