Джанлуиджи БУФФОН: «Эту команду уже никто не боится»
Легендарный вратарь об Италии и итальянском футболе
Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем положении дел в Серии А и объяснил, почему итальянский футбол утратил прежние позиции.
«Сегодня мы, пожалуй, лишь пятые в Европе. Наша лига стала переходной – крупные клубы отправляют сюда своих футболистов для развития, а для наших молодых игроков почти нет места.
Мы просто делаем вид, что не понимаем: за последние двадцать лет футбол кардинально изменился. Фраза «Мы – Италия» звучит красиво, и мы всегда останемся Италией, ведь историю не стереть, но эту команду уже не боятся», – добавил легендарный вратарь.
Буффон завершил карьеру в 2023 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, а большую часть клубной карьеры провёл в «Ювентусе».
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