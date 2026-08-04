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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Эту команду уже никто не боится»
Италия
04 августа 2026, 08:32 |
1947
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Эту команду уже никто не боится»

Легендарный вратарь об Италии и итальянском футболе

04 августа 2026, 08:32 |
1947
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Эту команду уже никто не боится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон
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Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем положении дел в Серии А и объяснил, почему итальянский футбол утратил прежние позиции.

«Сегодня мы, пожалуй, лишь пятые в Европе. Наша лига стала переходной – крупные клубы отправляют сюда своих футболистов для развития, а для наших молодых игроков почти нет места.

Мы просто делаем вид, что не понимаем: за последние двадцать лет футбол кардинально изменился. Фраза «Мы – Италия» звучит красиво, и мы всегда останемся Италией, ведь историю не стереть, но эту команду уже не боятся», – добавил легендарный вратарь.

Буффон завершил карьеру в 2023 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, а большую часть клубной карьеры провёл в «Ювентусе».

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Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
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