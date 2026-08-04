Джанлуиджи БУФФОН: «Эту команду уже никто не боится»

Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем положении дел в Серии А и объяснил, почему итальянский футбол утратил прежние позиции.

«Сегодня мы, пожалуй, лишь пятые в Европе. Наша лига стала переходной – крупные клубы отправляют сюда своих футболистов для развития, а для наших молодых игроков почти нет места.

Мы просто делаем вид, что не понимаем: за последние двадцать лет футбол кардинально изменился. Фраза «Мы – Италия» звучит красиво, и мы всегда останемся Италией, ведь историю не стереть, но эту команду уже не боятся», – добавил легендарный вратарь.

Буффон завершил карьеру в 2023 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, а большую часть клубной карьеры провёл в «Ювентусе».