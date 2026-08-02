Буффон раскритиковал назначение Манчини на должность тренера сборной Италии

Легендарный бывший вратарь сборной Италии и игрок с наибольшим количеством матчей в истории команды (176 игр) Джанлуиджи Буффон не является поклонником нового наставника «скуадры адзурры» Роберто Манчини, который внезапно покинул национальную команду в 2023 году, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии, а сейчас снова у руля итальянцев.

«Главная цель – квалифицироваться на чемпионат мира через четыре года. Исходя из этого, я бы выбрал Конте, затем Бальдини и так далее», – заявил бывший вратарь «Ювентуса».

«Но нужно иметь смелость принимать решения и умение доносить их до всех, включая прессу. Я слишком часто слышу: «Он подходящий человек», без каких-либо веских причин.

Конечно, но это инстинктивные решения, а не хорошо продуманные. Проект на первом месте, а идеальный человек – на втором. Даже с Гвардиолой результаты не были бы гарантированы», – заключил Буффон.

Италия трижды подряд пропускала чемпионаты мира.