Роберто Манчини извинился перед итальянскими болельщиками

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обратился к болельщикам.

«То, что произошло три года назад, было следствием недостатка взаимопонимания между президентом Габриэле Гравиной и мной, потому что, если бы мы поговорили лицом к лицу, все бы сложилось иначе.

Я сожалею обо всем, что произошло за последние три года, но судьба и Малаго дали мне шанс попробовать снова. Я постараюсь вернуть сборную туда, где ей место».

Я хочу собрать команду, способную повторить то, что мы сделали в 2021 году. Состав есть, талант есть, и к тому же молодые игроки, поэтому наша цель – показывать хороший и позитивный футбол», – добавил Манчини.

При Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020, а всего наставник провел у руля команды пять лет.