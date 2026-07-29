Роберто Манчини извинился перед итальянскими болельщиками
Новый главный тренер сборной Италии дал первое интервью после назначения
Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обратился к болельщикам.
«То, что произошло три года назад, было следствием недостатка взаимопонимания между президентом Габриэле Гравиной и мной, потому что, если бы мы поговорили лицом к лицу, все бы сложилось иначе.
Я сожалею обо всем, что произошло за последние три года, но судьба и Малаго дали мне шанс попробовать снова. Я постараюсь вернуть сборную туда, где ей место».
Я хочу собрать команду, способную повторить то, что мы сделали в 2021 году. Состав есть, талант есть, и к тому же молодые игроки, поэтому наша цель – показывать хороший и позитивный футбол», – добавил Манчини.
При Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020, а всего наставник провел у руля команды пять лет.
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