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  4. «На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 20:11 |
415
0

«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление

Владислав Велетень подвел итоги матча с «Черноморцем»

02 августа 2026, 20:11 |
415
0
«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
ФК Полесье. Владислав Велетень
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Вингер «Полесья» Владислав Велетень, автор гола и результативной передачи в матче с «Черноморцем» (2:1), дал комментарий после игры в Одессе.

– Твой гол был очень красивым. Это был инстинктивный удар или отработанная на тренировках ситуация?

– Думаю, что больше отработанная.

– Ваше взаимодействие с Краснопиром выглядело очень естественно. Это уже сыгранность, или просто сегодня так сложилось?

– Конечно, мы тренируемся с первого дня в команде и уже понимаем, кто как играет. Поэтому с Краснопиром, как и со всеми футболистами, мы знаем сильные и слабые стороны друг друга.

– Что тебе сказал Руслан Петрович примерно на 55-й минуте? Он подошел к тебе и что-то подсказывал.

– Руслан Петрович многое подсказывал. Но, кажется, когда мы уже выигрывали, просил больше разворачивать игру, потому что не проходили две подачи.

– В прошлом сезоне от тебя ждали большей результативности. Чувствуешь ли, что в этом сезоне готов сделать шаг вперед по статистике?

– Хотелось бы, конечно. Это первое, что должен делать футболист линии атаки – демонстрировать результативные действия.

– Как ты оценил бы свою игру сегодня по десятибалльной шкале?

– Если принимать во внимание гол и результативную передачу, то на восемь.

– Сегодня на трибунах был президент клуба. Он заходил после матча в раздевалку? Что-то сказал команде?

– Нет, не заходил.

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Владислав Велетень чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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