«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
Владислав Велетень подвел итоги матча с «Черноморцем»
Вингер «Полесья» Владислав Велетень, автор гола и результативной передачи в матче с «Черноморцем» (2:1), дал комментарий после игры в Одессе.
– Твой гол был очень красивым. Это был инстинктивный удар или отработанная на тренировках ситуация?
– Думаю, что больше отработанная.
– Ваше взаимодействие с Краснопиром выглядело очень естественно. Это уже сыгранность, или просто сегодня так сложилось?
– Конечно, мы тренируемся с первого дня в команде и уже понимаем, кто как играет. Поэтому с Краснопиром, как и со всеми футболистами, мы знаем сильные и слабые стороны друг друга.
– Что тебе сказал Руслан Петрович примерно на 55-й минуте? Он подошел к тебе и что-то подсказывал.
– Руслан Петрович многое подсказывал. Но, кажется, когда мы уже выигрывали, просил больше разворачивать игру, потому что не проходили две подачи.
– В прошлом сезоне от тебя ждали большей результативности. Чувствуешь ли, что в этом сезоне готов сделать шаг вперед по статистике?
– Хотелось бы, конечно. Это первое, что должен делать футболист линии атаки – демонстрировать результативные действия.
– Как ты оценил бы свою игру сегодня по десятибалльной шкале?
– Если принимать во внимание гол и результативную передачу, то на восемь.
– Сегодня на трибунах был президент клуба. Он заходил после матча в раздевалку? Что-то сказал команде?
– Нет, не заходил.
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